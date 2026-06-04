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Появилось видео с горящим корветом "Бойкий" после атаки под Петербургом

20:41 04.06.2026 Чт
2 мин
Что зафиксировали камеры?
aimg Сергей Козачук
Появилось видео с горящим корветом "Бойкий" после атаки под Петербургом Фото: российский корвет "Бойкий" (wikipedia.org)
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Поражение российского корвета "Бойкий" ослабляет морской потенциал РФ на Балтике и демонстрирует способность Украины наносить точные удары на большом расстоянии. В сети уже появилось видео с последствиями атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем и Telegram-канал"Досье Шпиона".

Детали поражения российского корабля

Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили корвет "Бойкий" 3 июня 2026 года.

На момент атаки судно находилось в сухом доке имени Велещинского в Кронштадте (Санкт-Петербург).

Расстояние от Украины до места удара составляет около 1100 километров.

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С февраля 2026 года корабль стоял на плановом ремонте. Впоследствии в сети обнародовали видео, на котором зафиксированы последствия успешного удара по корвету, входящему в состав 128-й бригады надводных кораблей Балтийского флота РФ.

Почему корвет "Бойкий" важен для РФ

Как отметили в СБС, "Бойкий" - это современный боевой корабль Балтийского флота России, построенный в 2011 году и принятый на вооружение в 2013-м. Он относится к проекту 20380 и выступает носителем управляемого ракетного вооружения.

Российские военные активно привлекали судно для действий вблизи границ стран НАТО.

Кроме того, этот корвет выполнял задачи по сопровождению танкеров теневого нефтяного флота России.

Удары по объектам в Кронштадте

Напомним, в среду утром, 3 июня, Силы обороны Украины совершили масштабную атаку на военные объекты РФ в Ленинградской области. Тогда Украина ударила по кораблям в городе-крепости вблизи Петербурга, атаковав порт Кронштадт в день открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили в Генштабе ВСУ и руководстве Сил беспилотных систем, под ударом оказались корабли и портовая инфраструктура захватчиков.

Позже спутниковые снимки зафиксировали точное попадание беспилотников СБС на расстоянии около 1100 километров от украинской границы.

На кадрах четко видно, как выглядит корвет "Бойкий" после атаки дронов, который стоял на ремонте в сухом доке и сопровождал нефтяные танкеры россиян. Судно получило повреждения левого борта, а российские службы пытались ликвидировать пожар с помощью брандспойтов.

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