З'явилися фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка та його зброї
Федеральне бюро розслідувань США опублікувало фото підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка. У мережі також з'явилося фото зброї, з якої застрелили активіста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ФБР у соцмережі Х та New York Post.
"Ми просимо громадськість допомогти встановити особу, яка цікавить нас у зв'язку зі вбивством Чарлі Кірка в Університеті долини Юти", - зазначили у ФБР.
Фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка (ФБР)
Як повідомляє New York Post, згідно з попередніми повідомленнями правоохоронних органів, снайперська гвинтівка, з якої застрелили Кірка має патрони з гравіюванням "трансгендерної та антифашистської ідеології".
Це гвинтівка Mauser калібру .30-06 з поворотним затвором. Слідчі знайшли її в лісі, загорнутою в рушник.
Фото гвинтівки, з якої застрелили Чарлі Кірка (New York Post)
Вбивство Чарлі Кірка
Нагадаємо, у середу, 10 вересня, під час дебатів в Університеті долини Юти, приблизно через двадцять хвилин після початку виступу правого активіста Чарлі Кірка, пролунали постріли. Активіста з пораненнями госпіталізували.
Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив смерть Чарлі Кірка.
Після цього, американські слідчі повідомили про затримання ймовірного вбивці консервативного активіста Чарлі Кірка, проте після допиту підозрюваного звільнили.
