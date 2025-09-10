ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Підстрелили просто на дебатах: хто такий Чарлі Кірк і що він говорив про Україну

Орем, Середа 10 вересня 2025 22:54
UA EN RU
Підстрелили просто на дебатах: хто такий Чарлі Кірк і що він говорив про Україну Фото: Чарлі Кірк (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Іван Носальський

Відомий правий активіст Чарлі Кірк кульове поранення під час дебатів в Університеті долини Юти. Він відомий як засновник руху Turning Point USA.

Детальніше про те, хто такий Чарлі Кірк, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Замах в Університеті долини Юти

У середу, 10 вересня, Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. Просто під час виступу в активіста вистрелили. Відповідне відео почало швидко поширюватися в мережі.

Пізніше NBC News із посиланням на представника Університету Юти повідомило, що пораненого Кірка разом із його охороною швидко забрали з місця події. Постраждалого відвезли до лікарні. Із внутрішнього двору Університету долини Юти вивели людей.

Реагуючи на замах, президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав усіх молитися за "чудового хлопця" Чарлі Кірка. Реакції з'явилися й у соцмережах інших топових американських політиків.

За непідтвердженими чутками, невідомий стріляв у Кірка із сусідньої будівлі. Інцидент стався через 20 хвилин після початку виступу активіста.

Директор ФБР Кеш Патель повідомив, що на місце інциденту спрямували агентів ФБР. За кілька хвилин повідомлялося про затримання ймовірного підозрюваного, але пізніше ця інформація була спростована.

Чим відомий Кірк

Чарльз (Чарлі) Джеймс Кірк - відомий американський консервативний активіст, публіцист і медіаперсона. Він народився 1993 року в передмісті Чикаго, Іллінойс.

У 2012 році Кірк співзаснував організацію Turning Point USA (TPUSA), яка сьогодні стала найбільшим студентським рухом консервативного спрямування у США, представлена на тисячах кампусів і має мільйони послідовників у соцмережах.

Він також очолює дочірні структури TPUSA - Turning Point Action (TPAction), Turning Point Academy і Turning Point Faith - і веде популярну радіопередачу The Charlie Kirk Show.

За роки існування TPUSA Кірк перетворив свою організацію на потужний консервативний інструмент. Він неодноразово виступав на Fox News та інших консервативних платформах, позиціонуючи себе як критика Республіканської партії, якщо вона ігнорує своїх прихильників.

При цьому Кірка звинувачують у поширенні теорій змови, конфлікті з Республіканським національним комітетом і отриманні доходів через небездоганне фінансування TPUSA.

Що Кірк говорив про Україну

Чарлі Кірк критикував будь-яку військову допомогу Україні від США, а також вкрай негативно висловлювався про президента України Володимира Зеленського.

"Трамп знає правду про Зеленського. Він - маріонетка ЦРУ, яка відправила свій народ на безглузду бійню", - писав у соцмережі X Кірк у лютому.

Активіст неодноразово звинувачував голову української держави в тому, що той нібито не хоче закінчувати війну з Росією.

Також він критикував американську владу за те, що вони дають гроші та зброю країні, яку "мало хто може знайти на карті".

Кірк вважав, що Вашингтон "помиляється" в тому, що розглядає Росію як ворога, хоч він і "не любить РФ і російського диктатора Володимира Путіна".

"Мені здається дивним, скільки грошей і уваги витрачається на Росію, в той час як майже ніхто з вас у цій залі не втрачав друга через російську владу, але у багатьох є друзі або родичі, які загинули через наркотики від картелів і компартії Китаю, через фентаніл, що надходить у наші міста. І країна має обирати, на яких ворогах зосередитися", - зазначав він.

Також Кірк заявляв, що від війни виграє військово-промисловий комплекс і олігархи правлячого класу України.

Під час підготовки матеріалу використовували: відео на YouTube-каналі Чарлі Кірка, публікації NBC News і Fox News, інформацію з Вікіпедії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Республіканська партія США
Новини
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії