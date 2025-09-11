Появились фото вероятного убийцы Чарли Кирка и его оружия
Федеральное бюро расследований США опубликовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. В сети также появилось фото оружия, из которого застрелили активиста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ФБР в соцсети Х и New York Post.
"Мы просим общественность помочь установить лицо, которое интересует нас в связи с убийством Чарли Кирка в Университете долины Юты", - отметили в ФБР.
Фото предполагаемого убийцы Чарли Кирка (ФБР)
Как сообщает New York Post, согласно предварительным сообщениям правоохранительных органов, снайперская винтовка, из которой застрелили Кирка имеет патроны с гравировкой "трансгендерной и антифашистской идеологии".
Это винтовка Mauser калибра .30-06 с поворотным затвором. Следователи нашли ее в лесу, завернутой в полотенце.
Фото винтовки, из которой застрелили Чарли Кирка (New York Post)
Убийство Чарли Кирка
Напомним, в среду, 10 сентября, во время дебатов в Университете долины Юты, примерно через двадцать минут после начала выступления правого активиста Чарли Кирка, раздались выстрелы. Активиста с ранениями госпитализировали.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил смерть Чарли Кирка.
После этого, американские следователи сообщили о задержании предполагаемого убийцы консервативного активиста Чарли Кирка, однако после допроса подозреваемого освободили.
Больше о том, что известно об убийстве Кирка, задержали ли стрелка и как реагируют на чрезвычайное происшествие в США и мире - в материале РБК-Украина.