Появились фото вероятного убийцы Чарли Кирка и его оружия

Федеральное бюро расследований США опубликовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. В сети также появилось фото оружия, из которого застрелили активиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ФБР в соцсети Х и New York Post .

"Мы просим общественность помочь установить лицо, которое интересует нас в связи с убийством Чарли Кирка в Университете долины Юты", - отметили в ФБР.

Фото предполагаемого убийцы Чарли Кирка (ФБР)

Как сообщает New York Post, согласно предварительным сообщениям правоохранительных органов, снайперская винтовка, из которой застрелили Кирка имеет патроны с гравировкой "трансгендерной и антифашистской идеологии".

Это винтовка Mauser калибра .30-06 с поворотным затвором. Следователи нашли ее в лесу, завернутой в полотенце.

Фото винтовки, из которой застрелили Чарли Кирка (New York Post)