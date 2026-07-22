З'явились результати ЄФВВ: де і як майбутнім магістрам сформувати екзаменаційну картку

У середу, 22 липня, стали відомі результати основних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - для вступу до магістратури цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
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Українцям розповіли, що 22 липня всі учасники основних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - для вступу до магістратури - отримали свої результати.
Вони доступні онлайн - в електронних кабінетах учасників вступних випробувань.
В УЦОЯО повідомили, що опція формування екзаменаційної картки - доступна у відповідній вкладці кабінету учасника вступних випробувань.
Наголошується, що вона потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України.
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, учасники ЄФВВ мають змогу завантажити картку результатів із кожного блоку цього вступного випробування.
Уточнюється, що в ній зазначено:
Українцям розповіли, що результати єдиного фахового вступного випробування за шкалою 100-200 отримали шляхом відповідного "переведення".
Тобто отримані бали предметних тестів ЄФВВ перевели до цієї шкали відповідно до таблиці №12 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.
Насамкінець в УЦОЯО нагадали, що організацію укладання тестових завдань ЄФВВ та підготовлення наборів тестових завдань забезпечував Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (ВФПО).
Отже, у разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів - варто звертатися до фахівців відповідної державної установи.
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