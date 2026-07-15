Шанс на бюджет: скільки місць підготував уряд для вступників у 2026 році

Кабінет міністрів України визначив кількість бюджетних місць для закладів вищої та фахової передвищої освіти на 2026 рік. Загалом навчатися коштом держави зможуть понад 166 тисяч вступників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Освіта.юа ".

Головне: У 2026 році держава профінансує навчання для понад 166 тисяч українських вступників.

Найбільше бюджетних місць виділили на бакалаврат (понад 79 тисяч) та фахову передвищу освіту (понад 37 тисяч).

(понад 79 тисяч) та фахову передвищу освіту (понад 37 тисяч). Пріоритетними напрямами для держзамовлення стали інженерія, будівництво, медицина та технічні спеціальності.

Скільки місць передбачено для вступників

Загальний обсяг державного замовлення на цей рік становить 166 705 осіб. Переважна більшість із них - 154 334 особи - навчатимуться за денною формою.

Розподіл за рівнем здобуття освіти виглядає так:

Бакалаври: 79 409 місць.

79 409 місць. Фахові молодші бакалаври: 37 565 місць (із них 35 610 - на денній формі).

37 565 місць (із них 35 610 - на денній формі). Магістри (на основі бакалавра): 36 840 місць.

36 840 місць. Магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування (після школи): 6 390 місць.

6 390 місць. Аспірантура: 6 073 місця.

6 073 місця. Докторантура: 428 місць.

Варто зазначити, що ці цифри є консолідованими: вони включають не лише заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки, а й підготовку фахівців у військових, правоохоронних та інших відомчих навчальних закладах.

На кого робитиме ставку держава

Формуючи обсяги держзамовлення, уряд спирався на прогнози потреб ринку праці. Відповідно до державної стратегії, найбільший акцент зроблено на спеціалістах, які будуть критично важливими для відновлення та розвитку країни.

Серед пріоритетних напрямів:

технічні та інженерні спеціальності;

виробничий та будівельний сектори;

медицина;

наукові та прикладні дисципліни.

В уряді наголошують, що планується регулярне оновлення прогнозів потреб економіки. Це необхідно для того, щоб система освіти могла оперативно реагувати на запити ринку праці та готувати фахівців, які будуть затребувані після завершення навчання.