Появились результаты ЕПВИ: где и как будущим магистрам сформировать экзаменационную карточку

В среду, 22 июля, стали известны результаты основных сессий единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) - для поступления в магистратуру в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
Украинцам рассказали, что 22 июля все участники основных сессий единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) - для поступления в магистратуру - получили свои результаты.
Они доступны онлайн - в электронных кабинетах участников вступительных испытаний.
В УЦОКО сообщили, что опция формирования экзаменационной карточки - доступна в соответствующей вкладке кабинета участника вступительных испытаний.
Подчеркивается, что она необходима потенциальным магистрам для поступления в заведения высшего образования Украины
По данным Украинского центра оценивания качества образования, участники ЕПВИ имеют возможность загрузить карточку результатов из каждого блока этого вступительного испытания.
Уточняется, что в ней указано:
Украинцам рассказали, что результаты единого профессионального вступительного испытания по шкале 100-200 получили путем соответствующего "перевода".
То есть полученные баллы предметных тестов ЕПВИ перевели в эту шкалу в соответствии с таблицей №12 приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.
В завершение в УЦОКО напомнили, что организацию составления тестовых заданий ЕПВИ и подготовку наборов тестовых заданий обеспечивал Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования (ВППО).
Следовательно, в случае возникновения вопросов насчет особенностей этих тестов - следует обращаться к специалистам соответствующего государственного учреждения.
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