Пільги при вступі до магістратури 2026: хто має право та які умови діють

Під час вступу до магістратури у 2026 році окремі категорії вступників можуть скористатися спеціальними умовами. Вони передбачають спрощену процедуру вступу, рекомендацію до зарахування або можливість переведення з контракту на бюджет.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Головне: Пільговики можуть вступати до магістратури за спрощеними правилами.

Для окремих категорій замість ЄВІ та ЄФВВ передбачені співбесіда і фаховий іспит.

Частину вступників після зарахування на контракт можуть перевести на бюджет.

Окремі гарантії діють для мешканців ТОТ, територій бойових дій, ветеранів, військових та інших пільгових категорій.

Які спеціальні умови діють у 2026 році

Відповідно до Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2026 році, вступники можуть претендувати на:

рекомендацію до зарахування;

вступ за співбесідою та фаховим іспитом замість ЄВІ та ЄФВВ;

переведення з контрактної форми навчання на бюджет.

Хто може отримати рекомендацію до зарахування

Таке право мають вступники, які:

зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій;

залишаються там або виїхали після 1 жовтня року, що передує вступу;

у 2026 році здобули ступінь бакалавра;

вступають до магістратури в тому самому університеті за спеціальностями, які входять до переліку тих, що мають особливу державну підтримку;

навчаються за тим самим джерелом фінансування.

Якщо заклад освіти не здійснює підготовку магістрів за відповідною спеціальністю, документи можна подати до будь-якого переміщеного університету або до закладів вищої освіти Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської чи Чернігівської областей.

Хто може вступати без ЄВІ та ЄФВВ

Окремі категорії вступників можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди з іноземної мови та фахового іспиту замість ЄВІ та ЄФВВ.

Таке право мають:

постраждалі учасники Революції Гідності;

учасники бойових дій, зокрема військовослужбовці (крім строковиків);

особи з інвалідністю, які не можуть відвідувати заклад освіти за медичними показаннями;

вступники, яким відмовили в реєстрації на ЄВІ чи ЄФВВ через неможливість створити спеціальні умови;

військовослужбовці, поліцейські, рятувальники та працівники Державної кримінально-виконавчої служби, які вступають на контракт до військових вишів та закладів зі специфічними умовами навчання (крім спеціальностей "Право" та "Міжнародне право");

особи, які вже мають диплом магістра та вступають на контракт за іншою спеціальністю (крім "Права" та "Міжнародного права").

Водночас вступники-пільговики, які складали ЄВІ або ЄФВВ, але не подолали поріг "склав/не склав", можуть скористатися співбесідою лише під час вступу на контракт.

Хто може перейти з контракту на бюджет

Після зарахування на контракт окремі категорії студентів можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця.

Право на обов'язкове переведення мають:

діти загиблих (померлих) захисників України;

діти осіб, які загинули в полоні або були позбавлені особистої свободи через російську агресію;

особи, один із батьків яких загинув під час Революції Гідності;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули або померли внаслідок поранень;

особи, один із батьків яких загинув або зник безвісти під час проходження військової служби;

особи, один із батьків яких був поліцейським і загинув або зник безвісти під час виконання службових обов'язків.

На переведення за наявності вільних бюджетних місць можуть претендувати: