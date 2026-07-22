З'явились результати ЄФВВ: де і як майбутнім магістрам сформувати екзаменаційну картку
У середу, 22 липня, стали відомі результати основних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - для вступу до магістратури цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
- Де шукати результати: всі учасники основних сесій ЄФВВ для вступу до магістратури можуть знайти свої результати онлайн - у власних електронних кабінетах учасників вступних випробувань.
- Екзаменаційна картка: учасникам випробування необхідно сформувати екзаменаційну картку у відповідній вкладці кабінету, оскільки вона обов'язкова для подальшого вступу до вишів України.
- Деталі результатів: вступники можуть завантажити картку результатів із кожного окремого блоку ЄФВВ (де вказані номери виконаних завдань, відповіді та бали).
- Шкала оцінювання: бали предметних тестів переведені за шкалою 100-200 відповідно до офіційного Порядку прийому на навчання у 2026 році.
- Контакти для запитань: у разі виникнення запитань щодо самих тестових завдань ЄФВВ слід звертатися до Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти.
Де шукати результати основних сесій ЄФВВ
Українцям розповіли, що 22 липня всі учасники основних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - для вступу до магістратури - отримали свої результати.
Вони доступні онлайн - в електронних кабінетах учасників вступних випробувань.
Результати основних сесій ЄФВВ - у кабінетах учасників вступних випробувань (інфографіка: testportal.gov.ua)
Як і навіщо формувати екзаменаційну картку
В УЦОЯО повідомили, що опція формування екзаменаційної картки - доступна у відповідній вкладці кабінету учасника вступних випробувань.
Наголошується, що вона потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України.
Вхід у кабінет учасника вступних випробувань (скриншот: zno.testportal.com.ua)
Чи можна завантажити результати "поблоково"
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, учасники ЄФВВ мають змогу завантажити картку результатів із кожного блоку цього вступного випробування.
Уточнюється, що в ній зазначено:
- під яким номером певний учасник виконував кожне завдання;
- які відповіді він дав;
- яку кількість балів набрав (за кожне завдання).
Як "переводили" тестові бали ЄФВВ
Українцям розповіли, що результати єдиного фахового вступного випробування за шкалою 100-200 отримали шляхом відповідного "переведення".
Тобто отримані бали предметних тестів ЄФВВ перевели до цієї шкали відповідно до таблиці №12 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.
Насамкінець в УЦОЯО нагадали, що організацію укладання тестових завдань ЄФВВ та підготовлення наборів тестових завдань забезпечував Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (ВФПО).
Отже, у разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів - варто звертатися до фахівців відповідної державної установи.
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