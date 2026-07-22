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З'явились результати ЄФВВ: де і як майбутнім магістрам сформувати екзаменаційну картку

19:08 22.07.2026 Ср
3 хв
Як учасникам вступних випробувань дізнатись свої бали просто зараз?
aimg Ірина Костенко
З'явились результати ЄФВВ: де і як майбутнім магістрам сформувати екзаменаційну картку Результати основних сесій ЄФВВ доступні "у кілька кліків" (фото ілюстративне: freepik.com)
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У середу, 22 липня, стали відомі результати основних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - для вступу до магістратури цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне:

  • Де шукати результати: всі учасники основних сесій ЄФВВ для вступу до магістратури можуть знайти свої результати онлайн - у власних електронних кабінетах учасників вступних випробувань.
  • Екзаменаційна картка: учасникам випробування необхідно сформувати екзаменаційну картку у відповідній вкладці кабінету, оскільки вона обов'язкова для подальшого вступу до вишів України.
  • Деталі результатів: вступники можуть завантажити картку результатів із кожного окремого блоку ЄФВВ (де вказані номери виконаних завдань, відповіді та бали).
  • Шкала оцінювання: бали предметних тестів переведені за шкалою 100-200 відповідно до офіційного Порядку прийому на навчання у 2026 році.
  • Контакти для запитань: у разі виникнення запитань щодо самих тестових завдань ЄФВВ слід звертатися до Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти.

Де шукати результати основних сесій ЄФВВ

Українцям розповіли, що 22 липня всі учасники основних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - для вступу до магістратури - отримали свої результати.

Вони доступні онлайн - в електронних кабінетах учасників вступних випробувань.

З'явились результати ЄФВВ: де і як майбутнім магістрам сформувати екзаменаційну карткуРезультати основних сесій ЄФВВ - у кабінетах учасників вступних випробувань (інфографіка: testportal.gov.ua)

Як і навіщо формувати екзаменаційну картку

В УЦОЯО повідомили, що опція формування екзаменаційної картки - доступна у відповідній вкладці кабінету учасника вступних випробувань.

Наголошується, що вона потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України.

З'явились результати ЄФВВ: де і як майбутнім магістрам сформувати екзаменаційну карткуВхід у кабінет учасника вступних випробувань (скриншот: zno.testportal.com.ua)

Чи можна завантажити результати "поблоково"

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, учасники ЄФВВ мають змогу завантажити картку результатів із кожного блоку цього вступного випробування.

Уточнюється, що в ній зазначено:

  • під яким номером певний учасник виконував кожне завдання;
  • які відповіді він дав;
  • яку кількість балів набрав (за кожне завдання).
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Як "переводили" тестові бали ЄФВВ

Українцям розповіли, що результати єдиного фахового вступного випробування за шкалою 100-200 отримали шляхом відповідного "переведення".

Тобто отримані бали предметних тестів ЄФВВ перевели до цієї шкали відповідно до таблиці №12 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

Насамкінець в УЦОЯО нагадали, що організацію укладання тестових завдань ЄФВВ та підготовлення наборів тестових завдань забезпечував Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (ВФПО).

Отже, у разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів - варто звертатися до фахівців відповідної державної установи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що для магістрів та аспірантів проведуть спецсесію ЄВІ (як перескласти, щоб покращити бал).

Крім того, ми пояснювали, скільки бюджетних місць підготував уряд для вступників у 2026 році.

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