З'явились результати ЄФВВ: де і як майбутнім магістрам сформувати екзаменаційну картку

У середу, 22 липня, стали відомі результати основних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - для вступу до магістратури цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне: Де шукати результати : всі учасники основних сесій ЄФВВ для вступу до магістратури можуть знайти свої результати онлайн - у власних електронних кабінетах учасників вступних випробувань.

: всі учасники основних сесій ЄФВВ для вступу до магістратури можуть знайти свої результати онлайн - у власних електронних кабінетах учасників вступних випробувань. Екзаменаційна картка : учасникам випробування необхідно сформувати екзаменаційну картку у відповідній вкладці кабінету, оскільки вона обов'язкова для подальшого вступу до вишів України.

: учасникам випробування необхідно сформувати екзаменаційну картку у відповідній вкладці кабінету, оскільки вона обов'язкова для подальшого вступу до вишів України. Деталі результатів : вступники можуть завантажити картку результатів із кожного окремого блоку ЄФВВ (де вказані номери виконаних завдань, відповіді та бали).

: вступники можуть завантажити картку результатів із кожного окремого блоку ЄФВВ (де вказані номери виконаних завдань, відповіді та бали). Шкала оцінювання : бали предметних тестів переведені за шкалою 100-200 відповідно до офіційного Порядку прийому на навчання у 2026 році.

: бали предметних тестів переведені за шкалою 100-200 відповідно до офіційного Порядку прийому на навчання у 2026 році. Контакти для запитань: у разі виникнення запитань щодо самих тестових завдань ЄФВВ слід звертатися до Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти.

Де шукати результати основних сесій ЄФВВ

Українцям розповіли, що 22 липня всі учасники основних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - для вступу до магістратури - отримали свої результати.

Вони доступні онлайн - в електронних кабінетах учасників вступних випробувань.

Результати основних сесій ЄФВВ - у кабінетах учасників вступних випробувань (інфографіка: testportal.gov.ua)

Як і навіщо формувати екзаменаційну картку

В УЦОЯО повідомили, що опція формування екзаменаційної картки - доступна у відповідній вкладці кабінету учасника вступних випробувань.

Наголошується, що вона потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України.

Вхід у кабінет учасника вступних випробувань (скриншот: zno.testportal.com.ua)

Чи можна завантажити результати "поблоково"

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, учасники ЄФВВ мають змогу завантажити картку результатів із кожного блоку цього вступного випробування.

Уточнюється, що в ній зазначено:

під яким номером певний учасник виконував кожне завдання;

які відповіді він дав;

яку кількість балів набрав (за кожне завдання).

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Як "переводили" тестові бали ЄФВВ

Українцям розповіли, що результати єдиного фахового вступного випробування за шкалою 100-200 отримали шляхом відповідного "переведення".

Тобто отримані бали предметних тестів ЄФВВ перевели до цієї шкали відповідно до таблиці №12 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

Насамкінець в УЦОЯО нагадали, що організацію укладання тестових завдань ЄФВВ та підготовлення наборів тестових завдань забезпечував Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (ВФПО).

Отже, у разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів - варто звертатися до фахівців відповідної державної установи.