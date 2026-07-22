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Появились результаты ЕПВИ: где и как будущим магистрам сформировать экзаменационную карточку

19:08 22.07.2026 Ср
3 мин
Как участникам вступительных испытаний узнать свои баллы прямо сейчас?
aimg Ирина Костенко
Появились результаты ЕПВИ: где и как будущим магистрам сформировать экзаменационную карточку Результаты основных сессий ЕПВИ доступны "в несколько кликов" (фото иллюстративное: freepik.com)
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В среду, 22 июля, стали известны результаты основных сессий единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) - для поступления в магистратуру в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное:

  • Где искать результаты: все участники основных сессий ЕПВИ для поступления в магистратуру могут найти свои результаты онлайн - в собственных электронных кабинетах участников вступительных испытаний.
  • Экзаменационная карточка: участникам испытания необходимо сформировать экзаменационную карточку в соответствующей вкладке кабинета, поскольку она обязательна для дальнейшего поступления в вузы Украины.
  • Детали результатов: поступающие могут скачать карточку результатов из каждого отдельного блока ЕПВИ (где указаны номера выполненных заданий, ответы и баллы).
  • Шкала оценивания: баллы предметных тестов переведены по шкале 100-200 в соответствии с официальным Порядком приема на обучение в 2026 году.
  • Контакты для вопросов: в случае возникновения вопросов насчет самих тестовых заданий ЕПВИ следует обращаться к специалистам Научно-методического центра высшего и профессионального предвысшего образования.

Где искать результаты основных сессий ЕПВИ

Украинцам рассказали, что 22 июля все участники основных сессий единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) - для поступления в магистратуру - получили свои результаты.

Они доступны онлайн - в электронных кабинетах участников вступительных испытаний.

Появились результаты ЕПВИ: где и как будущим магистрам сформировать экзаменационную карточкуРезультаты основных сессий ЕПВИ - в кабинетах участников вступительных испытаний (инфографика: testportal.gov.ua)

Как и зачем формировать экзаменационную карточку

В УЦОКО сообщили, что опция формирования экзаменационной карточки - доступна в соответствующей вкладке кабинета участника вступительных испытаний.

Подчеркивается, что она необходима потенциальным магистрам для поступления в заведения высшего образования Украины

Появились результаты ЕПВИ: где и как будущим магистрам сформировать экзаменационную карточкуВход в кабинет участника вступительных испытаний (скриншот: zno.testportal.com.ua)

Можно ли скачать результаты "поблоково"

По данным Украинского центра оценивания качества образования, участники ЕПВИ имеют возможность загрузить карточку результатов из каждого блока этого вступительного испытания.

Уточняется, что в ней указано:

  • под каким номером определенный участник выполнял каждое задание;
  • какие ответы он дал;
  • какое количество баллов набрал (за каждое задание).
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Как "переводили" тестовые баллы ЕПВИ

Украинцам рассказали, что результаты единого профессионального вступительного испытания по шкале 100-200 получили путем соответствующего "перевода".

То есть полученные баллы предметных тестов ЕПВИ перевели в эту шкалу в соответствии с таблицей №12 приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

В завершение в УЦОКО напомнили, что организацию составления тестовых заданий ЕПВИ и подготовку наборов тестовых заданий обеспечивал Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования (ВППО).

Следовательно, в случае возникновения вопросов насчет особенностей этих тестов - следует обращаться к специалистам соответствующего государственного учреждения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что для магистров и аспирантов проведут спецсессию ЕВЭ (как пересдать, чтобы улучшить балл).

Кроме того, мы объясняли, сколько бюджетных мест подготовило правительство для поступающих в 2026 году.

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