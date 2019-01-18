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Юнкер и Мэй сегодня обсудят ситуацию с Brexit

Новости » Политика    18.01.2019 - 14:26
Юнкер и Мэй сегодня обсудят ситуацию с Brexit
Фото: Жан-Клод Юнкер Тереза Мэй (GettyImages)

Стороны проведут телефонный разговор

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обсудит сегодня, 18 января, по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуацию с Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что сторони обсудят Brexit и в понедельник сделают заявление о новом подходе Британии и ЕС к заключению сделки.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что необходимо обсудить вопрос о возобновлении проекта соглашения о планируемом выходе Великобритании из Европейского Союза, но только в том случае, если все страны ЕС поддержат этот шаг.

До этого главный дипломат ЕС с Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз готов обсудить новый вариант сделки по выходу Великобритании из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

Напомним, 15 января палата общин британского парламента отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который ранее с Брюсселем согласовала премьер-министр Тереза Мэй.

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