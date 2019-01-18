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Цены на нефть растут на фоне сокращения добычи в ОПЕК

Новости » Энергетика    18.01.2019 - 09:32
Цены на нефть растут на фоне сокращения добычи в ОПЕК
Иллюстративное фото (David McNew/Getty Images)

Brent торгуется на отметке в 61,73 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 18 января 2019 года, находится выше отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:19 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,73 доллара. Это на 2,13% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть растут на фоне резкого сокращения добычи странами ОПЕК в декабре.  Согласно докладу, добыча ОПЕК снизилась на 751 тысяч баррелей в сутки (в месячном выражении в декабре - максимально почти за два года).

В то же время ослабление спроса сдерживает более существенный рост цен. ОПЕК понизила прогноз усредненного спроса на производимую картелем нефть до 30,83 млн баррелей в сутки в 2019 году, что на 910 тыс. баррелей в сутки ниже среднего показателя за 2018 год.

Отметим, цены на нефть умеренно растут с начала недели и накануне превысили 61 доллар за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" создал нефтяной и газовый дивизионы.

 

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