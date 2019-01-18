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Юнкер і Мей сьогодні обговорять ситуацію з Brexit

Новини » Політика    18.01.2019 - 14:26
Юнкер і Мей сьогодні обговорять ситуацію з Brexit
Фото: Жан-Клод Юнкер Тереза Мей (GettyImages)

Сторони проведуть телефонну розмову

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер обговорить сьогодні, 18 січня, по телефону з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей ситуацію з Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що сторони обговорять Brexit і в понеділок зроблять заяву про новий підхід Британії і ЄС до укладення угоди.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що необхідно обговорити питання про відновлення проекту угоди про планований вихід Великобританії з Європейського Союзу, але тільки в тому випадку, якщо всі країни ЄС підтримають цей крок.

До цього головний дипломат ЄС з Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз готовий обговорити новий варіант угоди по виходу Великобританії з Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що в парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.

Нагадаємо, 15 січня палата громад британського парламенту відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який раніше з Брюсселем погодила прем'єр-міністр Тереза Мей.

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Новини України BrexitЖан-Клод ЮнкерТереза МэйЕвросоюзВеликобритания
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