Юнкер і Мей сьогодні обговорять ситуацію з Brexit

Фото: Жан-Клод Юнкер Тереза Мей (GettyImages)

Сторони проведуть телефонну розмову

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер обговорить сьогодні, 18 січня, по телефону з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей ситуацію з Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що сторони обговорять Brexit і в понеділок зроблять заяву про новий підхід Британії і ЄС до укладення угоди.

Нагадаємо, мі ністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що необхідно обговорити питання про відновлення проекту угоди про планований вихід Великобританії з Європейського Союзу, але тільки в тому випадку, якщо всі країни ЄС підтримають цей крок.

До цього головний дипломат ЄС з Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз готовий обговорити новий варіант угоди по виходу Великобританії з Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що в парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.

Нагадаємо, 15 січня палата громад британського парламенту відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який раніше з Брюсселем погодила прем'єр-міністр Тереза Мей.