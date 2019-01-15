ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Парламент Великобритании отклонил план Мэй по Brexit

Новости » Политика    15.01.2019 - 21:57
Парламент Великобритании отклонил план Мэй по Brexit
Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

Против решения проголосовали 432 депутата, за - 202

Палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Против решения проголосовали 432 депутата, за - 202.

Лидер оппозиции назвал результаты голосования "катастрофой для правительства".

Ранее РБК-Украина писало, что палата лордов парламента Британии не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из ЕС и отвергла вариант Brexit.

Напомним, Евросоюз готовился отложить Brexit после того, как пришел к выводу, что парламент Британии не поддерживает премьер-министра Терезу Мэй. Голосование по соглашению с ЕС должно состояться 15 января.

Более ста депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к гражданам Британии с призывом отказаться от Brexit.

В письме евродепутаты писали, что в случае отмены Brexit, они поддержат это решение и в дальнейшем работать с ними ради "реформирование и улучшение Европейского Союза".

Депутаты Европарламента завтра обсудят выход Британии из ЕС Мэй против отсрочки Brexit
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияТереза МэйBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь