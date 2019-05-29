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Юнкер исключил повторные переговоры о Brexit

Новости » Политика    29.05.2019 - 09:21
Юнкер исключил повторные переговоры о Brexit
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Юнкер заявил, что "совершенно понятно", что не будет пересмотра соглашения о Brexit

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что новых переговоров относительно соглашения о Brexit (выход Британии из ЕС) не будет. Об этом сообщает Politico.

Юнкер заявил, что "совершенно понятно", что не будет пересмотра соглашения о Brexit, несмотря на заявления нескольких кандидатов на пост премьера Британии, что они возобновят переговоры с Брюсселем.

Тереза Мэй сказала, что следующий премьер-министр должен "найти способ объединения требований обеих сторон этого вопроса, и сделать это так, чтобы получить большинство в парламенте".

Напомним, Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку. Добавим, в Великобритании на выборах в Европарламент наибольшее количество голосов набирает партия, которой руководит инициатор кампании по выходу Великобритании из евросоюза (Brexit) Найджел Фарадж.

РБК-Украина писало, что правительство Великобритании перенесло опубликование нового плана по выходу из Европейского союза, ожидаемое 24 мая, на июнь. Новый вариант законопроекта о Brexit был представлен накануне премьерр-министром общин Великобритании Терезой Мэй в Палате.

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Новости Украины BrexitЖан-Клод ЮнкерЕвросоюзВеликобритания
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