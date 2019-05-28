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Британские лейбористы выступили за повторный референдум по Brexit

Новости » Политика    28.05.2019 - 06:00
Британские лейбористы выступили за повторный референдум по Brexit
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Другой вариант решения полиического кризиса в Британии - досрочные выборы парламента

Лидер Лейбористской партии британского парламента Джереми Корбин заявил, что вопрос выхода Великобритании из Евросоюза должны решить граждане на повторном референдуме. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Корбина, избиратели доджны получить дополнительную возможность проголосовать по вопросу Brexit на повторном референдуме. Другой путь разрешения ситуации -  досрочные выборы британского парламента.

Также Корбин прокомментировал итоги выборов в Европарламент, заявив, что правительство консерваторов завело переговоры о Brexit в тупик, а нынешний состав парламента не способен из него выйти.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.

Добавим, в Великобритании на выборах в Европарламент наибольшее количество голосов набирает партия, которой руководит инициатор кампании по выходу Великобритании из Европейского Союза (Brexit) Найджел Фараж. 

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