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Мэй объявила о дате своей отставки

Новости » Политика    24.05.2019 - 12:35
Мэй объявила о дате своей отставки
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Тереза Мэй покинет пост премьера Британии 7 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку 7 июня. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Мэй перестанет быть лидером Консервативной партии, что означает ее отставку с должности главы правительства. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Британии из Евросоюза (Brexit).

"Мне очевидно, что в интересах страны, чтобы новый премьер-министр вел это дело (Brexit, - ред.). Поэтому сегодня я объявляю, что я уйду в отставку как лидер Консервативной партии в пятницу, 7 июня", - заявила Мэй.

Она подчеркнула, что приложила все усилия, чтобы убедить парламентариев поддержать сделку с ЕС.

"К сожалению, мне не удалось этого добиться", - добавила премьер.

Она заявила, что для нее было честью стать второй, "но точно не последней" женщиной-премьером в истории Великобритании. В конце своего выступления она расплакалась.

Напомним, правительство Великобритании перенесло опубликование нового плана по выходу из Европейского союза, ожидавшееся 24 мая, на июнь. Новый вариант законопроекта о Brexit был представлен накануне премьер-министром Великобритании общин Терезой Мэй в Палате.

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Новости Украины ВеликобританияТереза МэйBrexit
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