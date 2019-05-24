Мэй объявила о дате своей отставки

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Тереза Мэй покинет пост премьера Британии 7 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку 7 июня. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Мэй перестанет быть лидером Консервативной партии, что означает ее отставку с должности главы правительства. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Британии из Евросоюза (Brexit).

"Мне очевидно, что в интересах страны, чтобы новый премьер-министр вел это дело (Brexit, - ред.). Поэтому сегодня я объявляю, что я уйду в отставку как лидер Консервативной партии в пятницу, 7 июня", - заявила Мэй.

Она подчеркнула, что приложила все усилия, чтобы убедить парламентариев поддержать сделку с ЕС.

"К сожалению, мне не удалось этого добиться", - добавила премьер.

Она заявила, что для нее было честью стать второй, "но точно не последней" женщиной-премьером в истории Великобритании. В конце своего выступления она расплакалась.



Напомним, правительство Великобритании перенесло опубликование нового плана по выходу из Европейского союза, ожидавшееся 24 мая, на июнь. Новый вариант законопроекта о Brexit был представлен накануне премьер-министром Великобритании общин Терезой Мэй в Палате.