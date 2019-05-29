Юнкер виключив повторні переговори про Brexit

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Юнкер заявив, що "абсолютно зрозуміло", що не буде перегляду угоди про Brexit

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що нових переговорів щодо угоди про Brexit (вихід Британії з ЄС) не буде. Про це повідомляє Politico.

Юнкер заявив, що "абсолютно зрозуміло", що не буде перегляду угоди про Brexit, незважаючи на заяви кількох кандидатів на посаду прем’єра Британії, що вони відновлять переговори з Брюсселем.

Тереза Мей сказала, що наступний прем'єр-міністр повинен "знайти спосіб поєднання вимог обох сторін цього питання, і зробити це так, щоб отримати більшість у парламенті".

Нагадаємо, ​​Мей заявила, що 7 червня піде у відставку. Додамо, у Великобританії на виборах в Європарламент найбільшу кількість голосів набирає партія, якою керує ініціатор кампанії по виходу Великобританії з Європейського Союзу (Brexit) Найджел Фарадж.

РБК-Україна писало, що уряд Великобританії перенесло опублікування нового плану по виходу з Європейського союзу, очікуване 24 травня, на червень. Новий варіант законопроекту про Brexit був представлений напередодні прем'єр-міністром Великобританії громад Терезою Мей в Палаті.