Лондон откладывает представление нового плана по Brexit

Фото: Brexit (Maxpixel.net)

Предложенный Терезой Мэй законопроект о Brexit вызывает негативную реакцию в правительстве

Правительство Великобритании перенесло опубликование нового плана по выходу из Европейского союза, ожидавшееся 24 мая, на июнь. Об этом сегодня сообщил в парламенте представитель британского правительства, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Новый вариант законопроекта о Brexit был представлен накануне премьер-министром Великобритании в Палате общин Терезой Мэй. Так, она предложила депутатам, в случае одобрения ими договоренностей с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС провести голосование о повторном референдуме по Brexit и пообещала ряд компромиссов, которые могли бы устроить как оппозицию, так и противников Мэй в рядах тори. Однако эти новое инициативы вызвали негативную реакцию и среди лейбористов, и среди консерваторов, поддерживающих жесткий выход из ЕС.

Предполагалось, что после публикации законопроекта он будет вынесен на голосование в парламенте в первую неделю июня. Это позволило бы в случае его одобрения обеспечить выход из ЕС еще до летних парламентских каникул.

Напомним, The Times писало, что Тереза Мэй объявит о своей отставке с должности премьер-министр Великобритании, скорее всего, в пятницу, 24 мая.

Отметим, что Тереза Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по выходу Британии из Евросоюза.

Премьер-министр Британии обсудила с министрами вариант второго референдума за Brexit. Она провела тайную встречу с помощниками и министрами, на котором обсуждались возможные пути проведения второго референдума за Brexit.