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На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги: что известно

Фото: На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

В Израиле в ночь на 7 августа слышны звуки сирен воздушной тревоги. Система, предупреждающая об угрозе ракетного удара, сработала на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

"Сирены звучат в южной части Израиля", - указывают израильские военные.

Согласно данным газеты The Times of Israel, сирены воздушной тревоги слишать жители города Сдерот и его окрестностей.

Напомним, Израиль 5 августа начал операцию "Рассвет". Армия обороны нанесла ответные удары по террористическим объектам в секторе Газа.

В свою очередь "Исламский джихад" начал обстрелы израильских общин на юге и в центре страны. За сутки из сектора Газа выпустили около 350 ракет.

К слову, Египет предложил организовать перемирие между Израилем и исламистами, но последние отказались.

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Израиль