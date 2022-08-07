На півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги: що відомо

В Ізраїлі у ніч проти 7 серпня чутно звуки сирен повітряної тривоги. Система, що попереджає про загрозу ракетного удару, спрацювала на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїля.

Згідно з даними газети The Times of Israel , сирени повітряної тривоги чують жителі міста Сдерот та його околиць.

Нагадаємо, Ізраїль 5 серпня розпочав операцію "Світанок". Армія оборони завдала ударів у відповідь по терористичних об'єктах у секторі Гази.

Своєю чергою "Ісламський джихад" почав обстріли ізраїльських громад на півдні і в центрі країни. За добу з сектора Гази випустили близько 350 ракет.

До слова, Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та ісламістами, але останні відмовилися.