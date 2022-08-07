RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги: що відомо

Фото: На півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

В Ізраїлі у ніч проти 7 серпня чутно звуки сирен повітряної тривоги. Система, що попереджає про загрозу ракетного удару, спрацювала на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїля.

"Сирени звучать у південній частині Ізраїлю", - вказують ізраїльські військові.

Згідно з даними газети The Times of Israel, сирени повітряної тривоги чують жителі міста Сдерот та його околиць.

Нагадаємо, Ізраїль 5 серпня розпочав операцію "Світанок". Армія оборони завдала ударів у відповідь по терористичних об'єктах у секторі Гази.

Своєю чергою "Ісламський джихад" почав обстріли ізраїльських громад на півдні і в центрі країни. За добу з сектора Гази випустили близько 350 ракет.

До слова, Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та ісламістами, але останні відмовилися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль