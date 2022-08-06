Израилю и "Исламскому джихаду" предложили перемирие. Последние отказались
Египет предложил организовать перемирие между Израилем и террористической организацией "Исламский джихад". Последние отказались и намерены продолжить удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Сообщается, что переговорщики в Египте предложили организовать перемирие хотя бы на несколько часов. Предполагалось, что пауза в боевых действиях станет возможностью для переговоров о более продолжительном прекращении огня.
О реакции Израиля пока не известно, а исламисты отказались прекращать ракетные обстрелы ради переговоров. По их словам, якобы "пришло время отреагировать на преступления оккупации".
Напомним, израильская операция "Рассвет" началась 5 августа, когда Армия обороны нанесла удары по террористическим объектам в секторе Газа. Удары наносились в ответ на постоянные угрозы для израильских гражданских лиц и солдат.
В свою очередь "Исламский джихад" начал ракетные обстрелы израильских общин на юге и в центре страны.
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