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Израилю и "Исламскому джихаду" предложили перемирие. Последние отказались

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Сектор Газа, Суббота 06 августа 2022 17:15
Израилю и "Исламскому джихаду" предложили перемирие. Последние отказались Фото: последствия ударов в секторе Газа (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Египет предложил организовать перемирие между Израилем и террористической организацией "Исламский джихад". Последние отказались и намерены продолжить удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что переговорщики в Египте предложили организовать перемирие хотя бы на несколько часов. Предполагалось, что пауза в боевых действиях станет возможностью для переговоров о более продолжительном прекращении огня.

О реакции Израиля пока не известно, а исламисты отказались прекращать ракетные обстрелы ради переговоров. По их словам, якобы "пришло время отреагировать на преступления оккупации".

Напомним, израильская операция "Рассвет" началась 5 августа, когда Армия обороны нанесла удары по террористическим объектам в секторе Газа. Удары наносились в ответ на постоянные угрозы для израильских гражданских лиц и солдат.

В свою очередь "Исламский джихад" начал ракетные обстрелы израильских общин на юге и в центре страны.

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Сектор Газа Египет Израиль
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