Из сектора Газа по Израилю за сутки выпустили около 350 ракет

За первые сутки операции "Рассвет" из сектора Газа в ответ на авиаудары выпустили по Израилю около 350 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Сообщается, что согласно последней оценке Армии обороны Израиля, террористы "Исламского джихада" с пятницы выпустили порядка 350 ракет. Из них 94 упали в секторе Газа и еще 29 - в Средиземном море, в том числе две возле Тель-Авива.

Также сообщается, что система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила 162 ракеты. Военные утверждают, что она продемонстрировала эффективность в 95,9% при перехвате ракет, выпущенных по населенным пунктам.

На данный момент ракетные удары продолжаются. В частности, под огнем города Сдерот и Эшколь, несколько ракет перехвачены после включения сирен в Ашдоде.