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Сирены и "Железный купол": Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа

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Тель-Авив, Пятница 05 августа 2022 21:46
Сирены и "Железный купол": Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа Фото: "Железный купол" уже работает по воздушным целям (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вечером 5 августа 2022 года территория Израиля подверглась ракетным ударам из сектора Газа. На данный момент нет данных о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что сирены звучат в районе Лахиш недалеко от Ашкелона и в городах на юге страны. Несколько ракет-перехватчиков "Железный купол" уже отработали по воздушным целям. При этом Армия обороны пока официально не сообщила, сколько ракет было запущено из Газы и были ли они все перехвачены.

Кроме того, сирены звучат и в центральном Израиле. За последние 20 минут было обстреляно несколько заграждений, но первые ракеты были нацелены только на города ближе к Газе. В Тель-Авиве сирен еще не было, но жители сообщают, что слышали взрывы ракет "Железный купол".

Служба скорой помощи заявляет, что не получала сообщений о раненых. По данным "12 канала" все выпущенные ракеты либо упали на открытой местности, либо были перехвачены.

Анонсированный удар начался через несколько часов после старта операции "Рассвет" против террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль в связи с террористической угрозой может мобилизовать около 25 000 резервистов.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Удары в секторе Газа и возможная мобилизация: что происходит в Израиле".

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