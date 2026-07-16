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"Її не можна повторити": Федоров назвав велику помилку на посаді голови Міноборони

13:46 16.07.2026 Чт
2 хв
Що не так зробив Федоров, будучи міністром оборони?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)

Михайло Федоров завив, що його великою помилкою на посаді міністра оборони було те, що він не поспілкувався з українським народом перед першим етапом трансформації армії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив під час брифінгу.

"Ми зробили помилку, яку не можна допускати. Я вважав, що ми досвідчені, але ми допустили велику помилку. Ми не поспілкувалися з українським народом, в обличчі депутатів, екпертних груп, віськових, коли робили перший етап трансформації війська та пропонували контракти", - сказав Федоров.

Він зазначив, що коли той чи інший міністр буде робити наступний етап пропозицій по мобілізації, перше що треба зробити - поговорити відкрито з суспільством, опублікувати візію, окремо зібрати всіх керівників ТЦК, поліцію, і сформувати новий суспільний договорів щодо реформи ТЦК.

"Бо мова взагалі не про ТЦК, а мова про те, куди ми йдемо, як йдемо, і з чим йдемо. Але цю помилку, яку ми допустили, не можна допускати", - наголосив Федоров.

Відставка Федорова

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про чергові кадрові зміни в Кабінеті міністрів.

Зокрема, він вирішив звільнити Михайла Федорова з посади мінстра оборони і призначити на його місце главу МВС ІІгоря Клименка.

Зеленський озвучив кілька причин, чому він вирішив позбавити Михайла Федорова посади міністра оборони.

Зокрема, за його словами, у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського різні бачення ведення війни.

Президент також зазначив, що Федоров залишиться "поруч", тобто в команді, але без подробиць щодо його подальшої ролі чи посади.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що новий міністр оборони Клименко зможе врегулювати поточні проблеми з ТЦК і мобілізацією.

Також Федоров розповів, що Зеленський запропонував йому стати його радником, однак він відмовився.

Рішення президента викликало обурення та критину з боку українського народу. Сьогодні зранку у різних містах України люди вийшли на протести проти звільнення Федорова.

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров навіть подав у відставку через звільнення Федорова, а народний депутат Микита Потураєв оголосив, що складає з себе повноваження парламентарія.

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Міністерство оборони УкраїниМихайло ФедоровВійна в Україні