"Якщо порти Одеси не розблокувати - буде голод": міністр агрополітики про атаки РФ у морі

Атаки РФ по портах Одеси несуть світу голод

Висоцький зазначив, що заміни портам Великої Одеси немає. Якщо не відновити у повному обсязі експорт через них, то у світі можливий голод. Також, ймовірно, простій у цих портах призведе до 25% глобального зростання цін, як у 2022 році.

Другою загрозою Висоцький назвав те, що країни-імпортери фізично не матимуть продукції.

"Наприклад, 30% пшениці йде з Чорноморського регіону. Це, перш за все, Північна Африка, Близький Схід, Південно-Східна Азія", - уточнив він.

Що може компенсувати

За його словами, Дунайські порти і залізниця здатні компенсувати лише до 30% експортного потенціалу портів Великої Одеси.

Висоцький зауважив, що такі дії все рівно робитимуться, щоб трішки пом 'якшити кризис для міжнародної продовольчої безпеки.

Які є шляхи експорту товарів:

5,5 мільйонів тонн на місяць продукції може пройти через порти Великої Одеси;

максимум 1 мільйон тонн - залізницею,

максимум до 500 тисяч тонн - автомобільним транспортом,

1,5 мільйона тонн - Дунайськими портами, у кращому випадку.

Допомога фермерам

У відповідь на запитання журналіста РБК-Україна Висоцький зауважив:

"Основне завдання - надати фермерам фінансову ліквідність, тобто кошти. В них же є актив - зібраний врожай. Він на рівні минулого року, десь трохи кращий, тобто він нормальний з точки зору обсягів", - каже він.

Міністр зазначив, що під цей актив треба залучити фінанси для того, щоб продовжувати далі працювати - тобто зробити доступні обігові кошти.

"Відповідно, зараз вже напрацьована модель з аграрним сектором та з іншими колегами", - уточнив він.

Які кроки здійснюються:

у межах програми 5-7-9 дати можливість пролонгувати існуючі кредити і залучити нові під заставу цієї сільськогосподарської продукції;

НБУ активно долучається для того, щоб скоригувати відповідні регулюваннядля цього.

Які наслідки зупинки портів для України

Раніше РБК-Україна в ексклюзивному матеріалі журналіста Романа Кота повідомляла, що цілеспрямовані атаки РФ по портах Великої Одеси фактично зупинили судноплавство. Під загрозою - понад 60% українського експорту та ключові ланцюги постачання імпорту.

Ключовою стала атака 19 липня на балкер Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау. Загинули 9 іноземних моряків та український лоцман, а саме судно згодом затонуло.

Головна проблема полягає в тому, що морський простій припав на розпал збиральної кампанії. Значна частина нового збіжжя мала вже контрактуватися та відвантажуватися.