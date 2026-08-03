"Если порты Одессы не разблокировать - будет голод": министр агрополитики об атаках РФ в море

Атаки РФ по портам Одессы несут миру голод

Высоцкий отметил, что замены портам Большой Одессы нет. Если не восстановить в полном объеме экспорт через них, то в мире возможен голод. Также, вероятно, простой в этих портах приведет к 25% глобальному росту цен, как в 2022 году.

Второй угрозой Высоцкий назвал то, что страны-импортеры физически остаются без продукции.

"К примеру, 30% пшеницы идет из Черноморского региона. Это, прежде всего, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия", - уточнил он.

Что может компенсировать

По его словам, Дунайские порты и железная дорога способны восполнить только 30% экспортного потенциала портов Большой Одессы.

Высоцкий отметил, что такие действия все равно будут делаться, чтобы немного смягчить кризис для международной продовольственной безопасности.

Какие пути экспорта товаров:

5,5 миллиона тонн в месяц продукции может пройти через порты Большой Одессы;

максимум 1 миллион тонн - железной дорогой,

максимум до 500 тысяч тонн - автомобильным транспортом,

1,5 миллиона тонн - Дунайскими портами, в лучшем случае.

Помощь фермерам

В ответ на вопрос журналиста РБК-Украина Высоцкий сказал:

"Основная задача - дать фермерам финансовую ликвидность, то есть средства. У них же есть актив - собранный урожай. Он на уровне прошлого года, где-то чуть-чуть лучше, то есть он нормальный с точки зрения объемов", - говорит он.

Министр отметил, что под этот актив нужно привлечь финансы для того, чтобы продолжать дальше работать - то есть сделать доступными оборотные средства.

"Соответственно, сейчас уже наработана модель с аграрным сектором и другими коллегами", - уточнил он.

Какие шаги предпринимаются:

в рамках программы 5-7-9 дать возможность пролонгировать существующие кредиты и привлечь новые под залог сельскохозяйственной продукции;

НБУ активно присоединяется для того, чтобы скорректировать соответствующие регулирования для этого.

Какие последствия остановки портов для Украины

Ранее РБК-Украина в эксклюзивном материале журналиста Романа Кота сообщала, что целенаправленные атаки РФ по портам Большой Одессы фактически остановили судоходство. Под угрозой - более 60% украинского экспорта и основные цепи поставки импорта.

Ключевой стала атака 19 июля на балкер Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау. Погибли 9 иностранных моряков и украинский лоцман, а само судно впоследствии затонуло.

Главная проблема состоит в том, что морской простой пришелся на разгар уборочной кампании. Значительная часть нового зерна должна была уже контрактироваться и отгружаться.