РФ атакувала судно з 2,8 тисячі тонн кукурудзи в Одеській області

Росіяни у суботу, 25 липня, вчергове здійснили атаку на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. Зокрема, під удар двічі потрапило судно в Одеській області.

Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Сьогодні під час виходу з порту Одещини було двічі атаковане цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи", - йдеться у повідомленні.

За словами Калашника, внаслідок влучань сталася пожежа. Попередньо, сімох членів екіпажу та українського лоцмана вдалося врятувати.

Станом на зараз двоє моряків вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

"Це черговий свідомий удар по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству. росія вкотре демонструє повне нехтування нормами міжнародного права, створюючи загрозу безпеці судноплавства, світовій торгівлі та продовольчій безпеці", - наголосив Микола Калашник.