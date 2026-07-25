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РФ атакувала судно з 2,8 тисячі тонн кукурудзи в Одеській області

20:30 25.07.2026 Сб
2 хв
Що відомо про чергову атаку РФ на судно?
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала судно з 2,8 тисячі тонн кукурудзи в Одеській області Фото: двоє моряків вважаються зниклими безвісти (Getty Images)
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Росіяни у суботу, 25 липня, вчергове здійснили атаку на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. Зокрема, під удар двічі потрапило судно в Одеській області.

Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Сьогодні під час виходу з порту Одещини було двічі атаковане цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи", - йдеться у повідомленні.

За словами Калашника, внаслідок влучань сталася пожежа. Попередньо, сімох членів екіпажу та українського лоцмана вдалося врятувати.

Станом на зараз двоє моряків вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

"Це черговий свідомий удар по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству. росія вкотре демонструє повне нехтування нормами міжнародного права, створюючи загрозу безпеці судноплавства, світовій торгівлі та продовольчій безпеці", - наголосив Микола Калашник.

Що варто знати

Нагадаємо, що днями в.о. глави МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія атакувала цивільні вантажні судна у Чорному морі та повністю заблокувала рух українським морським коридором.

Він зазначив, що у зв'язку з загрозою глобального голоду Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН.

Зокрема, ми писали, що 22 липня росіяни атакували балкер Golden Rosе у Чорному морі. ДПСУ провела рятувальну операцію, під час якої врятували 16 членів екіпажу.

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