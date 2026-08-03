"Якщо порти Одеси не розблокувати - буде голод": міністр агрополітики про атаки РФ у морі
Альтернативи портам Одещини, які щоденно тероризує Росія, немає. Їх зупинка призведе до глобальних проблем.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами в кулуарах наради послів, передає кореспондент РБК-Україна.
Атаки РФ по портах Одеси несуть світу голод
Висоцький зазначив, що заміни портам Великої Одеси немає. Якщо не відновити у повному обсязі експорт через них, то у світі можливий голод. Також, ймовірно, простій у цих портах призведе до 25% глобального зростання цін, як у 2022 році.
Другою загрозою Висоцький назвав те, що країни-імпортери фізично не матимуть продукції.
"Наприклад, 30% пшениці йде з Чорноморського регіону. Це, перш за все, Північна Африка, Близький Схід, Південно-Східна Азія", - уточнив він.
Що може компенсувати
За його словами, Дунайські порти і залізниця здатні компенсувати лише до 30% експортного потенціалу портів Великої Одеси.
Висоцький зауважив, що такі дії все рівно робитимуться, щоб трішки пом 'якшити кризис для міжнародної продовольчої безпеки.
Які є шляхи експорту товарів:
- 5,5 мільйонів тонн на місяць продукції може пройти через порти Великої Одеси;
- максимум 1 мільйон тонн - залізницею,
- максимум до 500 тисяч тонн - автомобільним транспортом,
- 1,5 мільйона тонн - Дунайськими портами, у кращому випадку.
Допомога фермерам
У відповідь на запитання журналіста РБК-Україна Висоцький зауважив:
"Основне завдання - надати фермерам фінансову ліквідність, тобто кошти. В них же є актив - зібраний врожай. Він на рівні минулого року, десь трохи кращий, тобто він нормальний з точки зору обсягів", - каже він.
Міністр зазначив, що під цей актив треба залучити фінанси для того, щоб продовжувати далі працювати - тобто зробити доступні обігові кошти.
"Відповідно, зараз вже напрацьована модель з аграрним сектором та з іншими колегами", - уточнив він.
Які кроки здійснюються:
- у межах програми 5-7-9 дати можливість пролонгувати існуючі кредити і залучити нові під заставу цієї сільськогосподарської продукції;
- НБУ активно долучається для того, щоб скоригувати відповідні регулюваннядля цього.
Які наслідки зупинки портів для України
Раніше РБК-Україна в ексклюзивному матеріалі журналіста Романа Кота повідомляла, що цілеспрямовані атаки РФ по портах Великої Одеси фактично зупинили судноплавство. Під загрозою - понад 60% українського експорту та ключові ланцюги постачання імпорту.
Ключовою стала атака 19 липня на балкер Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау. Загинули 9 іноземних моряків та український лоцман, а саме судно згодом затонуло.
Головна проблема полягає в тому, що морський простій припав на розпал збиральної кампанії. Значна частина нового збіжжя мала вже контрактуватися та відвантажуватися.
Також 22 липня стало відомо, що один із найбільших контейнерних перевізників світу Maersk тимчасово припиняє сервіс через Чорноморський рибний порт. Причиною стала поточна ситуація безпеки в Чорному морі.
Крім того, 25 липня Росія вчергове здійснила атаку на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. Зокрема, під удар двічі потрапило судно в Одеській області.