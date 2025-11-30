"Як не дощ, то туман": синоптик розповіла, яким в Україні буде перший день зими

В Україні завтра, 1 грудня, буде переважно хмарно. У низці регіонів очікуються дощі та туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
"Зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою. Переважно буде хмарно, вогко, як не дощ, то туман", - розповіла Діденко.
За її словами, дощі ймовірніші на півдні, у центральних областях, в Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті.
Температура повітря впродовж дня 1-го грудня очікується +4-7 градусів тепла, на півдні +8-12 градусів тепла.
У Києві календарна зима прийде із хмарністю, невеликий дощ можливий завтра ввечері. Температура повітря +5-6 градусів тепла.
"Щоб так сильно щось змінилося найближчим днями - навряд, хіба що в кінці тижня похолоднішає", - додала синоптик.
