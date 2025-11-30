UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Як не дощ, то туман": синоптик розповіла, яким в Україні буде перший день зими

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 1 грудня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні завтра, 1 грудня, буде переважно хмарно. У низці регіонів очікуються дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою. Переважно буде хмарно, вогко, як не дощ, то туман", - розповіла Діденко.

За її словами, дощі ймовірніші на півдні, у центральних областях, в Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті.

Температура повітря впродовж дня 1-го грудня очікується +4-7 градусів тепла, на півдні +8-12 градусів тепла.

У Києві календарна зима прийде із хмарністю, невеликий дощ можливий завтра ввечері. Температура повітря +5-6 градусів тепла.

"Щоб так сильно щось змінилося найближчим днями - навряд, хіба що в кінці тижня похолоднішає", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

Тим часом листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день