"Как не дождь, так туман": синоптик рассказала, каким в Украине будет первый день зимы

"Зима в Украине начнется осенней или весенней погодой. Преимущественно будет облачно, сыро, если не дождь, то туман", - рассказала Диденко.

По ее словам, дожди вероятны на юге, в центральных областях, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье.

Температура воздуха в течение дня 1-го декабря ожидается +4-7 градусов тепла, на юге +8-12 градусов тепла.

В Киеве календарная зима придет с облачностью, небольшой дождь возможен завтра вечером. Температура воздуха +5-6 градусов тепла.

"Чтобы так сильно что-то изменилось в ближайшие дни - вряд ли, разве что в конце недели похолодает", - добавила синоптик.