Угода з Іраном передбачає, що у нього ніколи не буде ядерної зброї, - Гегсет

Він наголосив, що Іран "ніколи, ні за яких обставин" не повинен отримати ядерний арсенал.

"Згідно з умовами угоди, будь-які ядерні матеріали, які їм не належить мати, будуть вилучені - будь-які матеріали", - додав він.

Гегсет зазначив, що іранські ядерні об'єкти перебувають під цілодобовим спостереженням із повітря. Він також підкреслив, що президент США Дональд Трамп від початку чітко визначив свою позицію: "іранської ядерної зброї не буде".

"Трамп з самого початку чітко заявив: іранської ядерної зброї не буде. Крапка. Кінець", - підкреслив міністр.

Крім того, глава Пентагону заявив, що Іран більше не повинен мати змоги виробляти ракети, пускові установки та безпілотники. За його словами, відповідні заводи "зрівняно із землею".

Двотижневе перемир'я США та Ірану

Напередодні Дональд Трамп заявив, що США готові до двотижневого перемир'я з Іраном, якщо за цей час вдасться укласти мирну угоду. У відповідь іранська сторона пообіцяла на два тижні відновити судноплавство в Ормузькій протоці.