Соглашение с Ираном предусматривает, что у него никогда не будет ядерного оружия, - Хегсет

Он подчеркнул, что Иран "никогда, ни при каких обстоятельствах" не должен получить ядерный арсенал.

"Согласно условиям соглашения, любые ядерные материалы, которые им не положено иметь, будут изъяты - любые материалы", - добавил он.

Хегсет отметил, что иранские ядерные объекты находятся под круглосуточным наблюдением с воздуха. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изначально четко определил свою позицию: "иранского ядерного оружия не будет".

Кроме того, глава Пентагона заявил, что Иран больше не должен иметь возможности производить ракеты, пусковые установки и беспилотники. По его словам, соответствующие заводы "сравнены с землей".

Двухнедельное перемирие США и Ирана

Накануне Дональд Трамп заявил, что США готовы к двухнедельному перемирию с Ираном, если за это время удастся заключить мирное соглашение. В ответ иранская сторона пообещала на две недели возобновить судоходство в Ормузском проливе.