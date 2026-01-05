ua en ru
"Я не виноват": Мадуро в суде назвал себя действующим президентом Венесуэлы

США, Понедельник 05 января 2026 20:27
UA EN RU
"Я не виноват": Мадуро в суде назвал себя действующим президентом Венесуэлы Фото: свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро и Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Следующее слушание состоится 17 марта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Sky News.

В здании суда Даниэля Патрика Мойнихана на Манхэттене закончилось первоесудебное заседание по делу Мадуро. Оно длилось около 30 минут.

Свергнутого президента Венесуэлы в США обвинили в многолетнем сговоре по контрабанде кокаина и сотрудничестве с известными преступными группировками, среди которых картель Синалоа и организация Tren de Aragua, признанные в США иностранными террористическими организациями.

При этом Николас Мадуро отверг все обвинения в наркотерроризме, заявив, что он "невинный, порядочный человек" и "до сих пор президент своей страны".

"Я порядочный человек и до сих пор президент Венесуэлы. Считаю себя военнопленным, ведь меня незаконно захватили в моем доме в Каракасе", - заявил Николас Мадуро в суде в Нью-Йорке.

Его жена, Силия Флорес, также не признала себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина, который, по версии американских следователей, поставлялся в США в течение последних лет. Кроме того, женщина заявила, что она "до сих пор первая леди Венесуэлы" и "полностью невиновна".

Отметим, что Мадуро и его жена Силия Флорес разговаривали на испанском языке, а их слова переводились.

Адвокат Мадуро заявил, что его клиента "похитили военные". Также защитник сообщил, что во время следующих заседаний будет требовать залог.

А вот адвокат Силии Флорес сообщил, что его подзащитная "получила серьезные травмы" и попросил провести ей медосмотр.

Суд назначил следующее слушание по делу на 17 марта 2026 года.

Суд над Мадуро в США

Напомним, 3 января Штаты начали масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.

Позже в США раскрыли детали операции по захвату Мадуро.

Мадуро и Флорес прибыли в суд после более 24 часов пребывания в одной из самых суровых американских тюрем - Metropolitan Detention Center в Бруклине. Там их удерживали в строгих условиях: ограниченное общение, постоянный контроль передвижения, длительное пребывание в камере до 23 часов в сутки.

Отметим, что судебный процесс по делу свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США начнется не ранее 2027 года, а пока суд только устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры.

