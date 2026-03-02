"Я вбив його раніше". Трамп зробив заяву про замахи на нього з боку Ірану

Іран кілька разів намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа, але усі спроби виявились марними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ABC News Джонатана Карла.
"Я вбив його (аятолу Алі Хаменеї – ред.) раніше, ніж він мене. Вони (Іран – ред,) намагалися двічі. Ну, я вбив його першим", - заявив Трамп у розмові з Карлом.
За словами журналіста ABC News, на думку американської розвідки справді існувала змова з метою вбивства Трампа у 2024 році.
"Атака була настільки успішною, що вибила більшість кандидатів на місце аятоли. Його місце не займе ніхто з тих, про кого ми думали, бо всі вони мертві. Друге чи третє місце в ієрархії – вони теж мертві", - додав президент США.
Нагадаємо, що 28 лютого в результаті серії точних ударів США та Ізраїлю в Ірані було ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї, міністра оборони та керівника Генштабу. Також загинула низка інших високопосадовців.
Президент США Дональд Трамп ввечері 1 березня заявив, що внаслідок удару по Ірану, Тегеран в одну мить втратив "одразу 48 чиновників". Щоправда, він не назвав, що саме це були за чиновники.
Також згодом Ізраїль заявив, що внаслідок дводенних ударів по Ірану було ліквідоване все вище керівництво Ірану, в тому числі сам аятола Алі Хаменеї та його найближче оточення. Також до цього ліквідували керівників іранських "проксі"-організацій.