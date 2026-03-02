"Я вбив його раніше". Трамп зробив заяву про замахи на нього з боку Ірану

"Я вбив його (аятолу Алі Хаменеї – ред.) раніше, ніж він мене. Вони (Іран – ред,) намагалися двічі. Ну, я вбив його першим", - заявив Трамп у розмові з Карлом.

За словами журналіста ABC News, на думку американської розвідки справді існувала змова з метою вбивства Трампа у 2024 році.

"Атака була настільки успішною, що вибила більшість кандидатів на місце аятоли. Його місце не займе ніхто з тих, про кого ми думали, бо всі вони мертві. Друге чи третє місце в ієрархії – вони теж мертві", - додав президент США.