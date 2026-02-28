ua en ru
Сб, 28 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Що буде з цінами на АЗС в Україні через операцію в Ірані: пояснення експерта

Україна, Субота 28 лютого 2026 15:23
UA EN RU
Що буде з цінами на АЗС в Україні через операцію в Ірані: пояснення експерта Фото: що буде з цінами на пальне в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Світові ціни на нафту різко зросли через військову операцію США та Ізраїлю в Ірані. Проте це не означає неминучого подорожчання пального в Україні.

Що буде з цінами на українських АЗС, РБК-Україна розпитало аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка.

Читайте також: Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран

Що відбувається з цінами на нафту

За даними Bloomberg, після початку військової операції та заяв Тегерану про готовність до відповіді нафтові ф'ючерси в Лондоні досягли семимісячного максимуму - 73 доларів за барель.

Загалом від початку року ціна зросла на 19% через санкції, перебої з видобутком, накопичення запасів Китаєм та побоювання нових атак.

На тлі загострення ситуації країни ОПЕК+ під час недільної зустрічі можуть переглянути свої плани. Замість очікуваного помірного збільшення видобутку після тримісячної паузи, експортери розглядатимуть можливість більш суттєвого нарощування постачань для стабілізації ринку.

Чи вплине конфлікт на вартість пального в Україні

Оскільки Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, будь-які цінові зміни в Європі відчують і вітчизняні споживачі. За словами Олександра Сіренка, якщо нафта продовжить дорожчати, ціни на українських АЗС також підуть вгору.

Водночас у разі зниження світових котирувань вартість пального мала б впасти. Проте на практиці українські мережі неохоче йдуть на такий крок, виправдовуючись реалізацією старих запасів, зауважив експерт в коментарі РБК-Україна.

Чому українцям зарано панікувати

Робити точні прогнози щодо вартості бензину та дизелю поки неможливо, адже ринок може швидко заспокоїтися. Як приклад експерт наводить події довкола операції США у Венесуелі - країні з найбільшими світовими запасами нафти.

Тоді аналітики прогнозували обвал або різкі стрибки цін, проте після вихідних ринок відкрився з тими самими показниками, жодним чином не відреагувавши на конфлікт.

"Подивимось, у понеділок буде видно, що з котируваннями відбувається по остаточних звітах. І по цих цифрах ми будемо закуповувати наступні партії", - резюмував фахівець.

Читайте також:

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Сполучені Штати Америки Ізраїль Бензин Дизпаливо Ціни на бензин
Новини
Удар на випередження: Ізраїль атакував Іран, по всій країні введено надзвичайний стан
Удар на випередження: Ізраїль атакував Іран, по всій країні введено надзвичайний стан
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі