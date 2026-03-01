ua en ru
Трамп про ліквідацію чиновників в Ірані: 48 лідерів "пішли у відставку" одним махом

Неділя 01 березня 2026 19:09
Трамп про ліквідацію чиновників в Ірані: 48 лідерів "пішли у відставку" одним махом Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок удару по Ірану, Тегеран в одну мить втратив одразу 48 чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ведучої Fox News Жаклін Хайнріх.

Читайте також: Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран

"Усе йде дуже швидко. Ніхто не може повірити в наші успіхи: 48 лідерів пішли у відставку одним махом (у деякому перекладі "усунені одним ударом"). І все йде дуже швидко", - сказав Трамп.

Крім того, в інтерв'ю CNBC News президент США сказав, що операція Вашингтона йде "дуже добре" і "з випередженням графіка".

"Це дуже жорстокий режим, один із найжорстокіших режимів в історії. Ми робимо свою роботу не тільки для себе, від і для всього світу, і все йде з випередженням графіка", - заявив глава держави.

Він додав, що якби США не розпочали операцію, то тоді Іран би мав ядерну зброю вже за два тижні, і США не змогли б досягти тих цілей, яких досягли зараз.

Коментуючи загрозу зростання цін на нафту, Трамп сказав, що його це не турбує і він просто робить те, що "правильно".

Бойові дії на Близькому Сході

Нагадаємо, у суботу 28 лютого Ізраїль у координації зі США знову почали атакувати Іран.

Президент США Дональд Трамп, звернувшись до нації, заявив, що Вашингтон розпочав військову кампанію для усунення загроз з боку Ірану. Основна мета - захист американського народу і союзників.

Трохи пізніше того ж дня Трамп в інтерв'ю Axios пояснив, що причиною такого рішення став провал останніх переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, а також поведінки Тегерана за останні десятиліття.

У ніч на 1 березня вже офіційно стало відомо, що внаслідок ударів США та Ізраїлю 28 лютого було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. У зв'язку з цим країна терміново призначила нового верховного лідера. Крім Хаменеї, загинула і низка інших високопоставлених чиновників.

До речі, сьогодні в коментарі The Atlantic Трамп сказав, що Іран запропонував відновити переговори. За словами президента США, він згоден поговорити, але коли буде контакт, не уточнив.

