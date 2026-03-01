ua en ru
Нд, 01 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Хаменеї мертвий: Трамп звернувся до Ірану

США, Неділя 01 березня 2026 00:00
UA EN RU
Хаменеї мертвий: Трамп звернувся до Ірану Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп заявив про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп написав в Truth Social.

У своїй заяві Трамп зазначив, що Хаменеї "не зміг уникнути розвідувальних і високотехнологічних систем відстеження США", а операція нібито проводилася у тісній співпраці з Ізраїлем. За його словами, разом із іранським лідером були ліквідовані й інші керівники.

Дональд Трамп назвав цю подію "найбільшим шансом" для іранців повернути собі контроль над власною державою. Крім того, президент США також розкрив важливу деталь: всередині силового блоку Ірану - КВІР (Корпусу вартових ісламської революції), армії та поліції - панує хаос і вони не бажають продовжувати боротьбу та шукають гарантій безпеки.

Крім того, він заявив, що "масовані та точкові бомбардування" триватимуть стільки, скільки буде потрібно для досягнення миру на Близькому Сході та у світі.

Хаменеї мертвий: Трамп звернувся до Ірану

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу масштабного військового зіткнення 28 лютого 2026 року.

Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для нейтралізації загроз безпеці. По всьому Ізраїлю було запроваджено надзвичайний стан.

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку режиму аятол.

У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії. У підсумку останні тепер готові приєднатися до США та Ізраїлю, щоб атакувати Іран.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Дональд Трамп
Новини
Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран
Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі