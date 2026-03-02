"Я убил его раньше". Трамп сделал заявление о покушениях на него со стороны Ирана

"Я убил его (аятоллу Али Хаменеи - ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран - ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым", - заявил Трамп в разговоре с Карлом.

По словам журналиста ABC News, по мнению американской разведки действительно существовал заговор с целью убийства Трампа в 2024 году.

"Атака была настолько успешной, что выбила большинство кандидатов на место аятоллы. Его место не займет никто из тех, о ком мы думали, потому что все они мертвы. Второе или третье место в иерархии - они тоже мертвы", - добавил президент США.