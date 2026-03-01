ua en ru
Нд, 01 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ізраїль заявив про повну ліквідацію керівництва іранської "осі терору"

Ізраїль, Неділя 01 березня 2026 20:10
UA EN RU
Ізраїль заявив про повну ліквідацію керівництва іранської "осі терору" Ілюстративне фото: авіаудари Ізраїлю ліквідували вищих керівників Ірану та його "проксі" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Ізраїль заявив, що внаслідок дводенних ударів по Ірану було ліквідоване все вище керівництво Ірану, в тому числі сам аятола Алі Хаменеї та його найближче оточення. Також до цього ліквідували керівників іранських "проксі"-організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Армії оборони Ізраїлю.

Читайте також: Кінець епохи Хаменеї: в Ірані терміново призначили нового лідера

"Після ліквідації Верховного лідера іранського терористичного режиму: Армія оборони Ізраїлю оголошує про ліквідацію всіх високопоставлених лідерів терористичних організацій на іранській осі терору", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ізраїльські ВПС ліквідували верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. До цього було ліквідовано керівників проіранських терористичних організацій:

  • Хасана Насраллу, лідера терористичної організації "Хезболла";
  • Ях'ю Сінвара, лідера терористичної організації ХАМАС
  • Мохаммеда Дейфа, командира військового крила ХАМАС
  • Мухаммеда аль-Гамарі, начальника Генерального штабу хуситів
  • високопосадовців іранського режиму - Голама Алі Рашида, командира центрального штабу Хатам-аль-Анбія, Мохаммеда Багері, начальника штабу Збройних сил Ірану, та Хоссейна Саламі, командира Корпусу вартових ісламської революції, та інших.

"Протягом десятиліть ці високопосадовці діяли, щоб знищити Державу Ізраїль. У рамках цієї діяльності вони сприяли жорстокій різанині 7 жовтня, а також десяткам інших терористичних атак проти Держави Ізраїль та її мешканців", - зазначили в АОІ.

Також було опубліковано інфографіку зі вказанням знищених іранських високопосадовців та їхніх "проксі".

Ізраїль заявив про повну ліквідацію керівництва іранської &quot;осі терору&quot;Фото: Армія оборони Ізраїлю

Нагадаємо, що 28 лютого в результаті серії точних ударів США та Ізраїлю в Ірані було ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї, міністра оборони та керівника Генштабу. Також загинула низка інших високопосадовців.

Президент США Дональд Трамп ввечері 1 березня заявив, що внаслідок удару по Ірану, Тегеран в одну мить втратив "одразу 48 чиновників". Щоправда, він не назвав, що саме це були за чиновники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Ізраїль
Новини
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі