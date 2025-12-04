"Я сказав йому кілька речей": Трамп про свій тиск на президента Венесуели
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро сказав йому "кілька речей". Коментар пролунав на тлі нібито зусиль прибрати венесуельського лідера з посади і вислати в іншу країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Зокрема, один із журналістів запитав, чи зв'язувався Трамп знову з Мадуро і чи працює його "кампанія тиску" на венесуельського лідера. У відповідь президент сказав таке:
"Самі скажіть. Працює? Це не компанія тиску. Це, я думаю, набагато більше. Але я коротко з ним поговорив. Просто сказав йому кілька речей. Подивимося, що з цього вийде", - зазначив Трамп.
Також він укотре заявив, що Венесуела надсилає до США наркотики і відправляє людей, яких не повинна відправляти.
"Вони прислали нам... вони спустошили свої в'язниці, відправивши людей у нашу країну", - резюмував глава Білого дому.
США мають намір вигнати Мадуро в Катар
Нагадаємо, протягом 2025 року США значно активізували свою військову присутність у Карибському морі та східній частині Тихого океану, завдаючи ударів по підозрюваних у контрабанді наркотиків суднах.
З останнього - у середині листопада Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі (фактично біля Венесуели). Також він заявив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.
Ці та інші чинники створили тиск на Мадуро та його оточення. Тим більше, умовно головним "наркобароном" президент США "призначив" саме його.
Нещодавно ЗМІ писали, що 21 листопада між Трампом і Мадуро відбулася телефонна розмова. Через невеликий проміжок часу медіа стали публікувати різні витоки цих переговорів.
Як писало WSJ, Трамп пригрозив Мадуро застосувати силу, якщо той не покине пост добровільно. Згідно з Reuters, американський лідер дав главі Венесуели час покинути країну до 28 листопада, після чого наступного дня оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою.
Джерела New York Post кажуть, що адміністрація Трампа посилює військовий і політичний тиск, щоб змусити таки Мадуро піти. Причомудержсекретар США Марко Рубіо запропонує розглянути можливість переїзду лідера Венесуели до Катару.
За даними CNN, Мадуро нібито готовий піти у відставку, однак не раніше ніж через 18 місяців.