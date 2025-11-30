Мадуро погодився на відставку на вимогу Білого дому, але є нюанс, - ЗМІ

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро готовий піти у відставку, але не раніше, ніж через 18 місяців. Білий дім зі свого боку наполягає, щоб союзник російського диктатора Володимира Путіна негайно залишив посаду лідера Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання із посиланням на власні джерела пише, що Мадуро та його соратники зв'язалися із Білим домом через низку каналів. Обговорення тривають, повідомили співрозмовники в адміністрації США.

Сам Мадуро під час попередніх переговорів з США сигналізував про готовність мирно залишити посаду лідера Венесуели. Проте є нюанс: він готовий зробити це тільки через 18 місяців, що не влаштовує Сполучені Штати.

Білий дім вимагає від диктатора негайної відставки, хоча спочатку деякі чиновники просували думку, що запропонований Каракасом варіант може бути значно кращим для обох сторін.

" Хоча деякі американські чиновники вважали, що це може бути рішенням, Білий дім зрештою дійшов висновку, що підтримає лише план, який передбачає негайну відставку Мадуро", - зазначає видання.

Президент США Дональд Трамп, сказано у матеріалі, минулого тижня мав розмову з Мадуро. А під час виступів цього тижня Трамп заявив, що зміна думки Мадуро може врятувати багато життів.

"Якщо він лідер, якщо ми можемо рятувати життя, якщо ми можемо робити речі легким шляхом, це нормально, і якщо нам доводиться робити це важким шляхом, це також нормально", - сказав він журналістам.