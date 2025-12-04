"Я сказал ему пару вещей": Трамп о своем давлении на президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро сказал ему "пару вещей". Комментарий прозвучал на фоне якобы усилий убрать венесуэльского лидера с поста и выслать в другую страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В частности, один из журналистов спросил, связывался ли Трамп снова с Мадуро и работает ли его "кампания давления" на венесуэльского лидера. В ответ президент сказал следующее:

"Сами скажите. Работает? Это не компания давления. Это, я думаю, гораздо большее. Но я коротко с ним поговорил. Просто сказал ему пару вещей. Посмотрим, что из этого выйдет", - отметил Трамп.

Также он в очередной раз заявил, что Венесуэла посылает в США наркотики и отправляет людей, которых не должна отправлять.

"Они прислали нам... они опустошили свои тюрьмы, отправив людей в нашу страну", - резюмировал глава Белого дома.