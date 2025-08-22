Орбан утверждает, что Трамп "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба"

Премьер Венгрии Виктор Орбан похвастался ответом президента США Дональда Трампа на свое письмо-жалобу. В нем Трамп якобы называет Орбана своим "большим другом" и заявляет, что "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex и провластное венгерское издание Magyar Nemzet .

Глава венгерского правительства в письме жаловался, что атаки по "Дружбе" как когда-то и по "Северному потоку" создают угрозу для энергетической безопасности Венгрии и попросил помощи от американского президента.

Сообщение о письме появилось в закрытой онлайн-инициативе "Клуб борцов", которая привлекает цифровых активистов в поддержку партии "Фидес". Проект работает по приглашениям и пытается противодействовать присутствию оппозиционных сил в соцсетях.

"Мне неприятно это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Передай это Словакии. Ты - мой большой друг", - якобы написал Трамп фломастером на письме Орбана в качестве ответа.