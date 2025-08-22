ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Орбан утверждает, что Трамп "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба"

Венгрия, Пятница 22 августа 2025 14:23
UA EN RU
Орбан утверждает, что Трамп "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба" Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Премьер Венгрии Виктор Орбан похвастался ответом президента США Дональда Трампа на свое письмо-жалобу. В нем Трамп якобы называет Орбана своим "большим другом" и заявляет, что "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex и провластное венгерское издание Magyar Nemzet.

Глава венгерского правительства в письме жаловался, что атаки по "Дружбе" как когда-то и по "Северному потоку" создают угрозу для энергетической безопасности Венгрии и попросил помощи от американского президента.

Сообщение о письме появилось в закрытой онлайн-инициативе "Клуб борцов", которая привлекает цифровых активистов в поддержку партии "Фидес". Проект работает по приглашениям и пытается противодействовать присутствию оппозиционных сил в соцсетях.

"Мне неприятно это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Передай это Словакии. Ты - мой большой друг", - якобы написал Трамп фломастером на письме Орбана в качестве ответа.

Орбан утверждает, что Трамп &quot;очень злится&quot; из-за ударов по нефтепроводу &quot;Дружба&quot;

Венгрия и Словакия жалуются на атаки по "Дружбе"

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто пожаловались Европейской комиссии на украинские удары по нефтеперекачивающей станции "Дружба". Ведь через нее транспортируют российскую нефть в Венгрию и Словакию.

Напомним, первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа. Уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате атаки начался пожар на объекте и полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

Кроме того, дроны ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию. Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожал остановить продажу Украине электроэнергии.

Сегодня 22 августа Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба подвергся в третий раз атаке за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Венгрия Дональд Трамп
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"