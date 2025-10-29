"Я думав, це буде найпростіше": Трамп про війну в Україні та стосунки з Путіним

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп ще 23 жовтня запровадив жорсткі санкції проти російських енергетичних гігантів. Під обмеження потрапили "Лукойл" та "Роснефть", а також їхніх дочірніх компаній.

Санкції забороняють транзакції з підсанкційними компаніями та усіма їхніми дочірніми структурами.

Пізніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує на виняток із нових санкцій США для "Роснефти".

Йдеться про бізнес російської компанії у Німеччині, який перебуває під управлінням німецької держави. Після чого США таки звільнили від санкцій "дочку" "Роснефти" у Німеччині.

Варто зазначити, що акції "Лукойла" всього за два дні подешевшали на 7,2% на Московській біржі, що дорівнює втраті близько 3,66 мільярда доларів.

Агентство Bloomberg повідомляє, що санкції можуть серйозно вдарити по експортних потоках російської нафти. Зокрема, її поставки до Індії, які підскочили після початку повномасштабної війни в Україні, скоро можуть скоротитися майже до нуля.

Джерела Reuters тим часом поінформували, що обмеження, запроваджені США, змусили державні нафтові компанії Китаю тимчасово призупинити закупівлі російської нафти, щонайменше у короткостроковій перспективі.