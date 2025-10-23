Індія майже повністю відмовиться від російської нафти після санкцій США, - Bloomberg

Потоки російської нафти в Індію, які різко зросли після вторгнення Росії в Україну, незабаром скоротяться майже до нуля. Це станеться після введення США санкцій проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Керівники індійських переробних компаній заявили, що нові обмеження, оголошені Вашингтоном, фактично унеможливлюють подальші поставки.

"Після чорного списку найбільших російських виробників продовжувати імпорт буде вкрай важко", - сказав один із топ-менеджерів на умовах анонімності.

З початку року на частку Росії припадало понад 36% усіх поставок нафти в Індію, за даними аналітичної компанії Kpler. Це викликало роздратування у президента Дональда Трампа і стало перешкодою в торгових переговорах після запровадження підвищених тарифів у серпні.



Як Індія стала найбільшим покупцем російської нафти

Історично Індія майже не закуповувала нафту в Росії, надаючи перевагу поставкам із країн Близького Сходу. Однак ситуація змінилася 2022 року після вторгнення Росії в Україну і введення цінової стелі в 60 доларів за барель країнами "Великої сімки".

Обмеження мало скоротити доходи Кремля, але зберегти поставки на світовий ринок. Індія при цьому відмовлялася купувати нафту з Ірану та Венесуели, які перебувають під санкціями США, натомість російська нафта залишалася дозволеною і дешевою, що призвело до різкого зростання імпорту.

Рішення Вашингтона і виняток для Nayara Energy

Нове рішення адміністрації Трампа, яка раніше уникала серйозних санкцій проти Москви, тепер безпосередньо вдарило по основних потоках нафти з Росії. Це припиняє торгівлю в той момент, коли індійські нафтовики тільки повернулися до роботи після святкування Дівалі.

Єдиним винятком може стати Nayara Energy - індійська нафтопереробна компанія, підтримувана "Роснефтью". Після набуття чинності санкцій ЄС у липні вона працювала виключно на російській сировині.

У короткостроковій перспективі санкції означають, що замовлення, які планувалися на найближчий тиждень, тепер розміщуватимуться переважно в інших постачальників. Переговори щодо партій Urals завмерли ще з середини жовтня, коли Трамп заявив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти.

Індія шукає нові джерела поставок

"Після введення цих санкцій індійським нафтовим компаніям доведеться набагато швидше згорнути закупівлі", - сказала Вандана Харі, засновниця сінгапурської аналітичної компанії Vanda Insights. За її словами, Індії буде простіше адаптуватися, ніж Китаю, адже до 2022 року вона не купувала російську нафту.

Індія залишається найбільшим покупцем російської морської нафти, але нові заходи Вашингтона вже викликали потрясіння і в китайській нафтовій галузі.

"Це одне з найбільш значущих рішень США, але його ефект може бути ослаблений через поширення нелегальних фінансових схем", - зазначила аналітикиня Центру нової американської безпеки Рейчел Зіемба. "Усе залежить від того, наскільки Китай та Індія побоюються подальшої ескалації вторинних санкцій".



Хто постраждає від нових обмежень

Державні компанії Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum і Mangalore Refinery не відповіли на запити Bloomberg. Зазвичай вони купують нафту на спотовому ринку.

Найбільший приватний гравець Reliance Industries, що має довгостроковий контракт із "Роснефтью", також не дав коментарів. Представники Nayara Energy, на частку якої припадає 16% імпорту російської нафти в Індію цього року, не відповіли на запит журналістів.