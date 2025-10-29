"Я думал, это будет проще всего": Трамп о войне в Украине и отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией будет непременно урегулирована. По его словам, это единственный конфликт, который до сих пор не удалось завершить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента.
"Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, который пока не урегулирован - Россия и Украина", - заявил он.
Президент США подчеркнул, что он непременно будет урегулирован, а война завершится.
"Я думал, с этим будет проще всего - из-за моих теплых отношений с президентом (российским диктатором Владимиром, - ред.) Путиным. Оказалось не все так просто. Но все равно - это будет сделано", - отметил Трамп.
Напомним, что президент США Дональд Трамп еще 23 октября ввел жесткие санкции против российских энергетических гигантов. Под ограничения попали "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерних компаний.
Санкции запрещают транзакции с подсанкционными компаниями и всеми их дочерними структурами.
Позже канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает исключение из новых санкций США для "Роснефти".
Речь идет о бизнесе российской компании в Германии, который находится под управлением немецкого государства. После чего США таки освободили от санкций "дочку" "Роснефти" в Германии.
Стоит отметить, что акции "Лукойла" всего за два дня подешевели на 7,2% на Московской бирже, что равно потере около 3,66 миллиарда долларов.
Агентство Bloomberg сообщает, что санкции могут серьезно ударить по экспортным потокам российской нефти. В частности, ее поставки в Индию, которые подскочили после начала полномасштабной войны в Украине, скоро могут сократиться почти до нуля.
Источники Reuters тем временем проинформировали, что ограничения, введенные США, заставили государственные нефтяные компании Китая временно приостановить закупки российской нефти, по меньшей мере в краткосрочной перспективе.