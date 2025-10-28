ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США звільнили від санкцій "дочку" "Роснефти" у Німеччині

Німеччина, Вівторок 28 жовтня 2025 16:52
UA EN RU
США звільнили від санкцій "дочку" "Роснефти" у Німеччині Ілюстративне фото: активи "Роснефти" у Німеччині вивели з-під американських санкцій (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що уряд Сполучених Штатів звільнив від санкцій німецькі активи "Роснефти", оскільки вони не перебувають під контролем РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Райхе, США в понеділок, 27 жовтня, оприлюднили "лист підтримки", в якому йдеться, що операції "Роснефти" в Німеччині повністю відокремлені від материнської компанії у Росії.

Німеччина звернулася до Сполучених Штатів за роз'ясненнями після того, як адміністрація американського лідера Дональда Трампа запровадила санкції проти російських "Роснефть" і "Лукойл".

Згідно із заявою Берліна, нафтопереробні заводи, які з 2022 року перебувають під опікою Німеччини, "відокремлені" від материнської групи. Водночас вони є важливими для постачання палива в країну.

До цих активів відноситься нафтопереробний завод PCK ("Роснефти" належить 54,17% акцій) у Шведті. На нього припадає понад 12% потужностей з переробки палива в Німеччині.

Санкції США

Нагадаємо, 22 жовтня Сполучені Штати запровадили жорсткі санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США пояснило, що це рішення ухвалено через небажання російського диктатора Володимира Путіна погодитися на мир в Україні.

Санкції забороняють транзакції з підсанкційними компаніями та усіма їхніми дочірніми структурами.

Пізніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує на виняток із нових санкцій США для "Роснефти". Йдеться про бізнес російської компанії у Німеччині, який перебуває під управлінням німецької держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Роснефть Санкції проти Росії
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію