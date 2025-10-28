США звільнили від санкцій "дочку" "Роснефти" у Німеччині

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що уряд Сполучених Штатів звільнив від санкцій німецькі активи "Роснефти", оскільки вони не перебувають під контролем РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами Райхе, США в понеділок, 27 жовтня, оприлюднили "лист підтримки", в якому йдеться, що операції "Роснефти" в Німеччині повністю відокремлені від материнської компанії у Росії.

Німеччина звернулася до Сполучених Штатів за роз'ясненнями після того, як адміністрація американського лідера Дональда Трампа запровадила санкції проти російських "Роснефть" і "Лукойл".

Згідно із заявою Берліна, нафтопереробні заводи, які з 2022 року перебувають під опікою Німеччини, "відокремлені" від материнської групи. Водночас вони є важливими для постачання палива в країну.

До цих активів відноситься нафтопереробний завод PCK ("Роснефти" належить 54,17% акцій) у Шведті. На нього припадає понад 12% потужностей з переробки палива в Німеччині.