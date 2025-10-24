Мерц очікує на послаблення санкцій для дочірніх компаній "Роснефти"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що для "Роснафти" буде зроблено виняток із нових санкцій США. Йдеться про німецький бізнес російської компанії, що перебуває під управлінням німецької держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Ми обговоримо це (виключення з санкцій США – ред.) з американцями", - заявив Мерц.

Також повідомлялось, що уряд Німеччини прагне захистити німецькі дочірні фірми "Роснефти" від нових санкцій США. За цими даними, у низці банків вже повідомили, що американські санкції можуть завадити їм вести справи з "дочками" російської нафтової компанії в Німеччині.

У міністерстві економіки та енергетики Німеччини повідомили, що санкції США не повинні торкнутися німецького бізнесу "Роснефти", оскільки вони перебувають під державним управлінням.

Про які компанії йде мова

Йдеться про дві німецькі фірми: Rosneft Deutschland та RN Refining & Marketing. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році влада Німеччини позбавила "Роснефть" контролю над ними і перевела їх під зовнішнє довірче управління Федерального агентства з мереж.

Право власності збереглося за "Роснефтью". У вересні 2025 року довірче управління Rosneft Deutschland було продовжено ще на рік.

На Rosneft Deutschland припадає близько 12% потужностей із переробки нафти у Німеччині. У компанії є частки у трьох великих німецьких НПЗ: PCK Schwedt у місті Шведт, MiRo у Карлсруе та Bayernoil у Фобурзі-на-Дунаї.