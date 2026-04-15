WSJ: Європа розробляє план "Б" на випадок виходу США з НАТО

До чого готується Європа

Чиновники, які беруть участь у підготовці планів, намагаються залучити більше європейців до командних і управлінських ролей у НАТО - і водночас компенсувати своїми ресурсами ті, що забезпечують США.

Мета - зберегти три речі навіть у разі виведення американських військ:

стримування Росії;

безперервність воєнних операцій;

ядерні гарантії.

Ці плани поки не мають офіційного статусу і не спрямовані на те, щоб замінити чинний Альянс.

Коли почалися перші розмови

Роботу над планами запустили ще наприкінці 2025 року - після того, як президент США Дональд Трамп почав погрожувати анексією Гренландії, яка є частиною Данії - члена НАТО.

Зараз ці обговорення набирають нової гостроти: Трамп закликав Європу підтримати військові дії США проти Ірану на Близькому Сході, проте союзники відмовили.

У відповідь американський президент назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив про можливий вихід.

Берлін змінює позицію

Протягом багатьох років Німеччина блокувала французькі ідеї про більший суверенітет Європи у сфері оборони - і наполягала на збереженні США в ролі головного гаранта безпеки.

Але з приходом канцлера Фрідріха Мерца ситуація змінилася. Берлін більше не заперечує проти самостійної оборонної ролі Євросоюзу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також нещодавно заявив, що Альянс ставатиме "більш європейським".